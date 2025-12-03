Верховный суд истребовал дело о квартире Ларисы Долиной

Дело об имущественном споре между москвичкой Полиной Лурье и певицей Ларисой Долиной истребовано Верховным судом, сообщили в ВС.

Заявителем, судя по картотеке ВС, выступила адвокат Светлана Свириденко. На следующий день после регистрации жалобы ВС истребовал материалы дела, рассмотренного в Хамовническом районном суде Москвы и Втором кассационном суде общей юрисдикции. После изучения материалов Верховный суд может передать дело на рассмотрение в профильную коллегию.

Ранее сообщалось, что Полина Лурье подала жалобу в Верховный суд. Нижестоящие инстанции лишили ее права собственности на элитную квартиру в Хамовниках, которую Лариса Долина продала под влиянием мошенников. Такие решения российские суды принимали и по многим другим аналогичным делам, эксперты в сфере недвижимости назвали эту тенденцию "эффектом Долиной".