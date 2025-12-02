Все пассажиры севшего в Актау рейса Pegasus покинули самолет

Все пассажиры севшего в Актау из-за неблагоприятных погодных условий рейса авиакомпании Pegasus покинули борт самолета и получили новые билеты. Об этом ТАСС сообщил представитель головного офиса турецкой компании.

© CC BY-SA 2.0 / Eric Salard / Pegasus Airlines

"Ситуация с нашим рейсом возникла из-за погоды, в пункте назначения был туман, поэтому самолет сел в Актау. Это штатная ситуация для компании. Почти все пассажиры покинули самолет, когда наши сотрудники сообщили им, что для них будут оформлены билеты на другие рейсы. 16 человек отказались покинуть борт, пока не получат билеты. Они некоторое время оставались в салоне. Сейчас они получили билеты и покинули борт", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что "никакой форс-мажорной ситуации, о которой пишут некоторые СМИ, не было".