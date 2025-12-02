Вернувшейся с похорон мужа женщине врачи сообщили страшную новость о сыне

Жительница Бразилии Анжелика Пайва Лейте всего за два дня потеряла мужа и сына. Ее историей заинтересовалось издание Terra.

Все началось с того, что сын бразильянки попал в больницу. От врачей она узнала, что здоровье у него серьезно ухудшилось из-за курения электронных сигарет на протяжении двух месяцев. Состояние 16-летнего подростка было настолько тяжелым, что у него постепенно стали отказывать органы. Муж Лейте из-за этого очень переживал, поскольку любил пасынка.

Когда мужчина решил его навестить, то у него случился сердечный приступ. Врачи пытались спасти его, но безуспешно. Едва Лейте похоронила мужа, врачи сообщили, что у ее сына остановилось сердце.

