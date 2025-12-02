Ревнивец избил битой по голове российского полицейского

В Омской области суд взял под стражу мужчину, избившего жену и напавшего на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 20 октября мужчина поругался с супругой на почве ревности и стал наносить ей удары, угрожая при этом расправой. Ей удалось вызвать на место полицию, тогда мужчина вооружился битой и с ней напал на прибывшего правоохранителя. В результате полицейский получил удар по голове.

Возбуждено уголовное дело по статье об угрозах, а также о применении насилия к представителю власти.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области задержали мужчину через пять минут после выхода из колонии.