Необычная посадка рейса с россиянами вызвала споры на борту

Пассажирский лайнер авиакомпании Pegasus, на борту которого находились 40 россиян, по неизвестным причинам приземлился в Актау вместо Актобе. Расстояние между города составляет 868 км по прямой и свыше 1 тыс. км по трассе, пишет Telegram-канал Baza.

© Pegasus Airlines

По данным канала, рейс Стамбул — Актобе﻿ задержали в аэропорту на 8 часов. Полет вместо запланированных 3 часов продлился 6 часов. Борт приземлился не в Актобе (Актюбинская область)﻿, а в Актау (Мангистауская область)﻿.

«По словам пассажиров, посадка произошла почему-то не в аэропорту, а в голой степи. Далее началось самое странное: экипаж рейса сообщил пассажирам, что полёт окончен и им пора покинуть самолёт», — пояснили журналисты.

На борту лайнера были граждане России и Казахстана. После беседы с экипажем казахстанцы отправились до места назначения своим ходом.

Россияне, среди которых пятеро детей, приняли решение не покидать салон — они опасаются проблем с миграционной службой, да и просто не знают, куда им обращаться и ехать, констатировали обозреватели.