Известный рэпер внезапно умер в 26 лет при странных обстоятельствах

Американский музыкант Poorstacy (Карлито Милфорта) скончался во Флориде в возрасте 26 лет. Об этом сообщает издание TMZ.

© Соцсети

Артист провел 10 дней в отеле Бока-Ратона в компании женщины и ребенка. Утром 29 ноября его госпитализировали, а позже констатировали смерть.

«Причина смерти неясна, но фанаты в соцсетях считают, что он мог покончить жизнь самоубийством», — пишет издание.

Poorstacy был известен смешением эмо-рэпа и панк-рока, сотрудничал с продюсером Трэвисом Баркером и участвовал в создании саундтрека к фильму «Билл и Тед снова в деле», номинированного на «Грэмми».