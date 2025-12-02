На российскую туристку напали в Турции

Туристку из России избили в турецкой кофейне. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

© Mehmet Hilmi Barcin/iStock.com

Инцидент произошел в субботу в пекарне Cıtırım в Аланье. По словам пострадавшей, в какой-то момент ее пнула по ноге местная байкерша. Между девушками завязался словесный конфликт, который перерос в драку. В результате россиянку избили, а байкерша села на мотоцикл и скрылась.

Сотрудники кофейни вызвали полицию. При этом пострадавшая подчеркивает, что полицейские были на стороне россиянки и предложили завести на байкершу дело. Кроме того, последнюю быстро вычислили и задержали — пострадавшая рассказала, что байкерша даже в участке продолжала ее оскорблять, в том числе на национальной почве.

В итоге россиянка все же отказалась писать заявление, а конфликт был улажен словами.

