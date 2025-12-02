В Симферополе мужчина убил топором племянника и ранил его брата и мать

В Симферополе убит 12-летний мальчик, убийца покушался на жизни его брата и их матери. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, убийство произошло в крымской столице, в частном доме в переулке Русский.

27-летний молодой человек кухонным топориком зарубил своего 12-летнего племянника. Второму племяннику, шестилетнему мальчику, а также их 37-летней матери - своей сестре, убийца нанес раны тем же топориком.

Женщина с ребенком спаслись, потому что оказали сопротивление убийце, им на помощь пришел один из домочадцев. Сейчас женщина с сыном находятся в реанимации.

Убийца с места преступления скрылся, его ищут. На месте работают следователи-криминалисты. Расследование уголовного дела взял под личный контроль прокурор Крыма Олег Камшилов.