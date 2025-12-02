Неизвестные расправились с собаками россиянина и избили его

В Софрино Московской области неизвестные расправились с двумя собаками и избили их хозяина. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, 29 ноября мужчина вместе с пожилым отцом выгуливал собак, когда решил зайти в магазин. Он привязал животных около входа и зашел внутрь. В это время к собакам подошли двое неизвестных и псы схватили их за штанины.

Хозяин, увидев это, извинился перед незнакомцами на выходе из магазина. Однако те решили догнать уходящих в лесу и наставили на них ружье. Сначала они выстрелили в животных — те не выжили, а после набросились и на их хозяина.

На стрелявших написали заявление в полицию, подозреваемых задержали, но после опроса отпустили.

