Шесть человек отравились газом в Орске

В Орске шесть человек получили отравление газом в многоквартирном доме. Об этом сообщает Orsk.ru.

Инцидент произошел в жилом доме, расположенном на Вокзальном шоссе — там произошла утечка газа. Сначала в больницу отвезли женщину с двумя детьми, а затем еще троих пострадавших.

Всех шестерых пострадавших госпитализировали с отравлением газом. По предварительной информации, причиной утечки стало неисправное газовое оборудование.

До этого взрослый и двое детей отравились угарным газом в Дагестане — их доставили в медицинское учреждение. Причиной их отравления могло стать использование несертифицированного газового оборудования, а также дымоход, в котором отсутствовала тяга.