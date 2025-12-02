Снимавшие треш-контент подростки в российском регионе попали под следствие

В Ленобласти задержали подростков, нападавших на людей ради треш-контента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 161 («Покушение на грабеж») УК РФ.

По данным ведомства, в октябре в полицию поступило заявление от жителя Всеволожского района о том, что на него напала группа подростков. Они избили пострадавшего и попытались отобрать рюкзак. При этом свои действия нападавшие снимали на телефон.

Оперативники в кратчайшие сроки установили личности и местонахождение подростков. Ими оказались пять местных жителей в возрасте от 15 до 17 лет. Они были задержаны и доставлены в отдел полиции.

В ходе проведенных обысков по местам их проживания и осмотра телефонов полицейские обнаружили еще несколько записей с нападениями на граждан, а также завладение каршеринговым автомобилем по поддельным аккаунтам для совершения ДТП и создания треш-контента.

