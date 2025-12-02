Надувной замок с пятью детьми снесло ветром

В Сиднее, Австралия, четыре ребенка попали в больницу из-за надувного батута. Об этом сообщает 9news.com.au.

Группа мальчиков в возрасте от 9 до 13 лет прыгали на батуте в виде замка. В тот день было ветрено, и в какой-то момент ветер так усилился, что его порыв смог снести замок. Батут перенесло ветром через забор, и он упал на заднем дворе. Все это время внутри него было пятеро детей.

Прибывшие медики осмотрели пострадавших и забрали четырех из них в больницу. Они находятся в стабильном состоянии.

