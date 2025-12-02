В Москве сгорел еще один автомобиль

На Профсоюзной улице у метро Коньково произошло возгорание припаркованного автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На видео запечатлено, как мощное пламя вырывается из-под капота Mercedes. Пожарные успешно потушили огонь, однако от передней части машины осталась лишь груда обломков.

Утром 1 декабря в одном из жилых комплексов Новой Москвы произошел взрыв внедорожника Toyota Land Cruiser. В результате происшествия были выбиты стекла в соседних квартирах. Предположительно, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, установленное под сиденьем водителя.

Владелец автомобиля, специалист в области квантовой электроники из НИИ «Полюс», находился в это время за границей.

Инцидент случился во дворе дома №10 на улице Радужной в жилищном комплексе «Град Московский». Через несколько часов после этого на проспекте Вернадского взорвалась другая машина — Kia.