Рабочий упал с пятого этажа строящегося здания во Владикавказе

Во Владикавказе 22-летний рабочий попал в больницу в тяжелом состоянии после падения на стройке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел на улице Курсантов-Кировцев, где находится строящийся многоэтажный дом. Молодой рабочий упал с высоты пятого этажа — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется.

В результате мужчина получил тяжелые травмы. Его экстренно доставили в медицинское учреждение, его прооперировали. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

До этого двое рабочих упали с высоты во время строительства моста в Новосибирске. Это произошло в результате обрушения подмостей, на которых они и находились. Один из рабочих получил легкую травму, а второй — тяжелую.