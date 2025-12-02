Нашли в чемодане: 31-летняя модель погибла от рук экс-возлюбленного

Австрийская модель и блогер Стефани Пипер погибла от рук экс-возлюбленного. 31-летняя манекенщица перестала выходить на связь 23 ноября после того, как вернулась домой с рождественской вечеринки. Знакомые и коллеги Пипер забили тревогу следующим утром, когда она не пришла на важную фотосессию. Они попытались дозвониться до Стефани, но телефон девушки оказался выключен.

В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что в ту ночь у дверей квартиры ее поджидал бывший возлюбленный. Во время ссоры он задушил Пипер и спрятал тело модели в чемодан. Затем мужчина погрузил его в машину, уехал в Словению, где закопал мертвую девушку в лесу. После этого он попытался избавиться от улик, но был арестован правоохранителями недалеко от горящего автомобиля на парковке у казино. Сейчас убийца, а также двое его родственников ожидают экстрадиции в Австрию.

Стефани Пипер была восходящей звездой австрийского модельного бизнеса. Девушка увлекалась пением и вела популярную страницу в социальных сетях, где рассказывала о моде и секретах макияжа. За жизнью Стефани следили почти 50 тысяч поклонников.