В России отреагировали на новую атаку на танкер в Черном море

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал очередную атаку на российский танкер у берегов Турции. Специалист выразил мнение, что за нападением стоят власти Украины.

Ранее в 80 милях от побережья Турции подвергся атаке танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию с грузом подсолнечного масла. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры республики. Отмечалось, что судно с работающими двигателями следует в направлении Синопа.

Здесь первый кандидат на роль подозреваемого – это Украина. Ранее она уже атаковала два танкера у побережья Турции, что подтвердили в Киеве. Кроме того, недавно у берегов Сенегала произошла атака на танкер, перевозивший российскую нефть. То есть мы видим, что атаки идут на тот самый «теневой флот». Однако в данном случае нападение произошло не на нефтяной танкер, а на танкер с маслом, тем не менее выбрано было также наливное судно. По всей видимости, этими атаками Украина хочет продемонстрировать, что она способна обострить конфликт. Для нее важно показать своим западным кураторам, что у нее якобы есть какие-то козыри в рукаве. Мол, у нас еще есть потенциал, мы можем продолжать бороться с Россией, бить по ней и тут, поэтому дайте нам больше денег и оружия. То есть сейчас Украина продает Западу услуги по борьбе с Россией, а эти услуги нужно постоянно рекламировать. Поэтому она и наносит удары. Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Удары Украины по танкерам не нанесут России значительного финансового ущерба, подчеркнул эксперт.

«Россия все равно продолжит экспортировать углеводороды. Неприятная для нас история заключается, скорее, в том, что из-за подобных нападений вырастут ставки на перевозку нефти и нефтепродуктов. Соответственно, подрастет и стоимость страхования. Но тут речь не идет о радикальных изменениях. Поэтому не стоит ожидать, что в дальнейшем Россия сократит экспорт», - отметил аналитик.

Юшков напомнил, что, помимо ударов по танкерам, Украина в ночь на 29 ноября произвела атаку на инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

«Поэтому действия Украины в большей степени наносят ущерб Казахстану, а также американским компаниям. Ведь через КТК идет нефть из Казахстана, которая принадлежит, прежде всего, американским компаниям, в частности компании Chevron. Так что из-за подобных ударов страдают именно они. Тем не менее Украина целенаправленно ударила и по КТК, желая показать, что она не будет считаться ни с чьими интересами, что ее нужно заставлять подписывать мирное соглашение. Однако полагать, что, нанося России дополнительные удары, Украина укрепляет свою переговорную позицию, было бы ошибкой. Это не так», - заключил специалист.

Ранее турецкая сторона заявила службам безопасности Украины свою решительную реакцию в связи с участившимися атаками на суда в Черном море.