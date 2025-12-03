Москвич арестован после растления малолетней дочери сожительницы

Арестован москвич, обвиняемый в надругательстве над несовершеннолетней.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

«По данным следствия, с августа по ноябрь 2025 года обвиняемый, находясь в квартире на ул. Бестужевых, регулярно совершал иные насильственные действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы 2018 года рождения. Через продолжительное время девочка рассказала о происходящем своей матери», – сказали в ведомстве.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»). Фигуранта задержали и предъявили ему обвинение. Суд заключил мужчину под стражу. Расследование продолжается.