Похитившие 560 миллионов рублей экс топ-менеджеры избежали заключения

В Москве с экс-топ менеджеров «Мечела» взыскали 560 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, бывшие топ-менеджеры компании «Мечел» Сергей Резонтов и Татьяна Прокофьева, а также бывшая глава инвестиционной компании UFS Елена Железнова являлись фигурантами уголовного дела по хищении свыше 15 миллионов акций компании на сумму 560 миллионов рублей.

Мещанский суд признал фигурантов виновными и приговорил каждого из них к семи годам лишения свободы. После чего постановил освободить обвиняемых от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения по делу. При этом с них взыскана сумма ущерба в пользу компании, владевшей акциями «Мечела».

Ранее сообщалось, что появились детали многомиллионной аферы с краской на российском предприятии.