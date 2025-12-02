Раскрыты подробности секса с удушенной девушкой в российском отеле

В Санкт-Петербурге раскрыты подробности секса с удушенной девушкой в апарт-отеле. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 31-летний мужчина познакомился с 28-летней девушкой, снял комнату в гостевом доме «Невский 126» и пригласил ее туда. Во время страсти он придушил партнершу, но не рассчитал силу. В результате девушка потеряла сознание. Она получила асфиксию и не выжила.

В петербургском отеле нашли тело молодой девушки

Ранее сообщалось, что фигуранта задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.