Заключенные сбежали из переполненной тюрьмы по простыням

В городе Дижон, Франция, идут поиски двух заключенных, сбежавших из тюрьмы 27 ноября. Об этом сообщает La Dépêche.

Сотрудники тюрьмы определили, что мужчины распилили прутья камеры с помощью лезвий и выбрались на улицу по простыням. Оба беглеца были заключены в ожидании суда.

Один из них — 19-летний юноша — находился за решеткой с октября 2024 года. Его обвиняют в покушении, связанном с наркотиками. Второй заключенный — 34-летний мужчина — ожидает суда с апреля 2023 года. Его должны судить за угрозы и насилие в отношении романтического партнера.

Отмечается, что побег мужчин не стал неожиданностью. Ранее сотрудники тюрьмы изымали у заключенных напильники и призывали заменить решетки на более крепкие. Однако к ним не прислушивались. Осложняет ситуацию и то, что здание тюрьмы давно обветшало. К тому же в учреждении, рассчитанном на 180 человек, сейчас содержится 311 заключенных.

