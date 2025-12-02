Мигранты устроили побоище на стройке из-за продува радиатора

Двое мигрантов устроили побоище со своими земляками из-за производственного конфликта в Новой Москве. Три человека получили тяжелые ранения и чудом остались живы. Раскрыть преступление удалось московским следователям.

Как стало известно «МК», драка, чуть не закончившаяся тройным убийством, произошла 18 сентября 2023 года в поселке подсобного хозяйства Минзаг Мирхалил Салихов (все данные изменены), во время смены на стройке попросил своего коллегу, готовившего в это время обед, помочь починить трактор.

Но по пути к сломавшейся машине он неожиданно набросился на своего напарника и огрел его деревянным бруском по голове. Тот вскрикнул и потерял сознание. К Салихову присоединился его племянник Ардамехр Азимов, вооруженный топором. На шум прибежал еще один гастарбайтер. Увидел, что его товарищ лежит без сознания с окровавленной головой, мигрант и попытался защитить его, встав между ним и злоумышленниками.

Однако Ардамехр ударил мужчину сзади топором по голове. Азимов и Салихов продолжили бить его бруском и топором уже на земле. Та же участь постигла еще одного работягу, брата одного из пострадавших, который тоже попытался вмешаться. И ему достался удар по голове, после чего злодеи скрылись. К счастью, все трое выжили и отделались черепно-мозговыми травмами средней тяжести.

Совсем по-другому выглядела эта история с точки зрения обвиняемых. Салихов рассказал следователю, что конфликт начался с того, что он не захотел помочь коллегам перевезти щебень. Мирхалила избили, и это стало поводом для выяснения отношений с сослуживцами на палках. Причем и Салихов, и его племянник как раз оборонялись, а враги нападали.

Свидетель событий рассказал следователям, что конфликт между рабочими действительно был, а поводом стал сущий пустяк.

Салихов попросил у него компрессор, чтобы продуть радиатор погрузчика от пыли. Двоим коллегам Мирхалила показалось, что он отлынивает от работы, и они принялись бить его по голове.

Однако свидетель разнял рабочих и сказал, что Салихов правильно решил прочистить радиатор, иначе он не будет работать. После этого и произошло побоище.В итоге Троицкий районный суд признал Салихова и Азимова виновными покушении на убийство троих человек и приговорил обоих к 6 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.