В петербургском отеле нашли тело молодой девушки

В Петербурге в комнате апарт-отеля на Невском проспекте обнаружили тело девушки с признаками механической асфиксии. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.

Задержан подозреваемый в совершении этого преступления - 31-летний мужчина. Следственный отдел по Центральному району возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ - убийство. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Сотрудники следственных органов осмотрели место преступления и назначили комплекс судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.