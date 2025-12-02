Россиянка устроила дебош на борту самолета из Дубая и попала на видео. Об этом сообщает Baza вTelegram-канале.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Flydubai до Москвы. Во время подготовки к взлету пьяная девушка взбунтовалась из-за отказа в выпивке. Очевидцы сообщили, что она бросалась на экипаж и других пассажиров, требуя налить спиртное, а когда один из попутчиков попытался ее успокоить, начала приставать к нему.

Дебоширку попытался усмирить капитан воздушного судна, однако ему потребовалась помощь полиции. Сотрудники дубайского аэропорта изъяли ее багаж и лишили гражданку РФ полета. По вине туристки вылет лайнера задержался на два часа. При этом в России перелет из столицы в ОАЭ также перенесли.

Ранее пьяная российская актриса устроила скандал в аэропорту и поранила руку. Очевидцы сообщили, что сыгравшая Соловья-разбойника в фильме «Летучий корабль» женщина пахла алкоголем и регулярно падала.