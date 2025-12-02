Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа получила срок за вымышленного ребенка

В Екатеринбурге суд приговорил Яну Макарову, бывшую возлюбленную рэпера Алексея Долматова (известного как Гуф), к пяти годам лишения свободы за мошенничество и шантаж вымышленным ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, девушка встречалась с женатым мужчиной. Она требовала от него деньги на содержание вымышленного ребенка. Она придумывала болезни и отправляла мужчине фотографии из реанимации. Таким образом ей удалось получить от него в общей сложности 23,4 миллиона рублей.

Как сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале, суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы за мошенничество и шантаж. Свое наказание она будет отбывать в колонии общего режима. Приговор будет исполнен только в 2035 году, когда ее настоящему сыну исполнится 14 лет.

Ранее сообщалось, что полиция прекратила уголовное преследование рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, проходящего по делу после драки с полицейским в бане.