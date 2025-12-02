Россиянка перевела мошенникам 6 млн рублей

Жительница города Ухты Республики Коми перевела мошенникам около 6 млн рублей на якобы "строго охраняемые банковские ячейки" после звонка о необходимости получить "онлайн-ключ" для доступа в подъезд своего дома. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщила пресс-служба МВД по региону.

"Ухтинка перевела на счет мошенников порядка 6 млн рублей, планируя получить "онлайн-ключ" для доступа в подъезд <…>. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

По данным полиции, 75-летняя женщина рассказала, что в мессенджере ей позвонил неизвестный, представился председателем ТСЖ многоквартирного дома, в котором она проживает, и сообщил о предстоящей замене домофона и необходимости получения "онлайн-ключа" для доступа в подъезд.

Для активации этой опции пенсионерка продиктовала злоумышленнику код из СМС. Затем ей пришло уведомление о попытке входа в учетную запись на портале "Госуслуги" с указанием телефона "службы поддержки". По этому номеру мошенники рассказали ей, что компетентные органы якобы выявили генеральную доверенность, позволяющую члену террористической организации распоряжаться ее финансами. Следующий звонок поступил от лжесотрудника Росфинмониторинга, предложившего помощь в аннулировании этого документа.

Следуя инструкциям афериста, женщина сняла в нескольких банках 2,8 млн рублей своих сбережений, продала ценные бумаги на 1,7 млн рублей и через банкоматы перевела все деньги на "строго охраняемые ячейки". На следующий день киберпреступники потребовали перечислить еще 1,4 млн рублей, чтобы перекрыть якобы несанкционированные кредиты, находящиеся в стадии оформления мошенниками. Обманутая женщина взяла эту сумму в долг у знакомых и также отправила на неизвестные счета. Затем последовали еще несколько финансовых просьб, после которых потерпевшая осознала, что стала жертвой обмана.