Загорание светильника произошло в школе города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа, ученики эвакуированы, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Сургуте в СОШ № 27 произошло загорание в одном из кабинетов. Дети были оперативно эвакуированы в соседнее помещение. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на момент прибытия первых подразделений наблюдалось горение светильника. Пожар локализован, повреждены стул, парта и участок линолеума на площади 4 кв. м. Причины устанавливаются.