В Химках служебная собака нашла у местного жителя более 10 «закладок»

Серию «закладок» с мефедроном и другими наркотическими веществами удалось обнаружить служебной полицейской собаке сотрудников Линейного отдела МВД на водном транспорте.

Как сообщили «МК» в Управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, фотографии с местами «закладок» нашли в телефоне 23-летнего жителя подмосковных Химок. У него при досмотре нашли пакет с 2,58 граммами гашиша.

В квартире парня нашли еще три свертка с метилэфедроном массой 0,4 грамма, мефедроном массой 1,09 грамма и прегабалин массой 797 граммов. Дальнейшие «закладки», разложенные сбытчиком, нашел полицейский пес. Возбуждено 12 уголовных дел по фактам сбыта и хранения наркотиков.