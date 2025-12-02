На парковке у российского магазина обнаружен труп

В Кирове местная жительница обвинила сотрудников магазина в том, что из-за их действий при задержании ее отец не выжил. Об этом сообщает «360.ru».

По ее словам, охранник и грузчик продуктового магазина задержали ее пожилого отца, укравшего бутылку настойки за 299 рублей. Она рассказала, что сотрудники магазина положили его лицом к асфальту, скрутили ноги скотчем, а охранник придавил его своим телом и продолжал сидеть сверху на нем около 27 минут. Женщина отметила, что мужчина только на 14-й минуте потрогал пульс пенсионера. Она подчеркнула, что тогда пульса у ее отца уже не было, но охранник продолжил сидеть на нем. Кроме того, она пожаловалась в прокуратуру на действия следователя, который закрыл уголовное дело, не дождавшись повторной экспертизы.

Позже пострадавшего без признаков жизни нашли на парковке у магазина.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области суд приговорил к 13,5 года колонии особого режима сторожа Максима Попова по делу о расправе над сожительницей, тело которой случайно нашли в погребе в виде мумии.