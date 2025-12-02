В колонию, где сидит бывший генерал Попов, пытались пронести наркотики

В колонию, где отбывает наказание бывший командующий 58-й общевойсковой армией Иван Попов, попытались пронести два свертка с наркотиками. Об этом рассказал в своем Telegram-канале журналист Кремлевского пула Александр Юнашев.

По его словам, о проведенной сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Подмосковью операции он узнал от «одного из соседей Попова по колонии — бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя».

«При проверке на входе у одного из младших инспекторов обнаружили два свертка с наркотиками. Их оперативно заменили на муляж, чтобы поймать заказчика «на живца»», — отметил журналист.

При этом в ГУФСИН России по Московской области уточнили, что сотрудник был задержан. Выяснилось, что он согласился пронести наркотики для одного из осужденных за вознаграждение в 45 тысяч рублей.

Напомним, что Попов был признан судом виновным в мошенничестве и хищении более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката. Он приговорен к пяти годам лишения свободы и лишен воинского звания. 27 сентября стало известно о переводе бывшего генерала в коломенскую ИК-6.