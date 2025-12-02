Сотрудников таможни задержали в Москве по делу о коррупции

Сотрудников таможни уличили в коррупционном преступлении на более чем семь миллионов рублей. Подозреваемых задержали в Зеленограде. Об этом во вторник, 2 декабря, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ФТС России.

— В результате совместной работы Управления по противодействию коррупции ФТС России и службы по противодействию коррупции Центрального таможенного управления была выявлена преступная схема получения незаконного денежного вознаграждения таможенниками в крупном и особо крупном размерах, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Злоумышленники провернули схему по закрытию таможенного транзита и списанию утилизационного сбора. Именно за эти противоправные действия таможенникам заплатили свыше семи миллионов. На данный момент по факту произошедшего проводят проверку.

Ранее столичный суд вынес приговор двум экс-таможенникам по делу о получении взяток. Оба мужчины отправились в колонию на девять лет.