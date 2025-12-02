Денежные переводы ВСУ обернулись для россиянки делом о госизмене

В Краснодарском крае в отношении 38-летней россиянки возбудили уголовное дело о государственной измене. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщает РИА Новости.

По данным следствия, обвиняемая переводила деньги мужчине, который собирал средства и переводил их на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что продолжают следственные действия для документирования преступлений.

Ранее ФСБ России показала видео задержания 32-летнего жителя Тульской области, который отправлял денежные средства ВСУ.