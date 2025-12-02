Россиянин год насиловал девятилетнюю дочь и платил ей за молчание

В Свердловской области 39-летний местный житель год насиловал девятилетнюю дочь и платил ей за молчание. Об этом сообщает «КП».

Фигурант — сотрудник колбасного цеха из Ирбита. В семье, где произошло преступление, воспитываются двое детей. Все вскрылось после того, как девочка рассказала о произошедшем друзьям, а те — учителям. После этого мужчину задержали. По информации источника, он платил дочери за молчание.

На допросе у следователя потерпевшая дала подробные показания. Выяснилось, что ранее она убегала из дома.

Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Сейчас он арестован на два месяца.

Ранее сообщалось, что в Москве осудили мужчину, надругавшегося над девочкой возле дома.