Москвичка "усовершенствовала" "схему Долиной"

Жительница Москвы продала мужчине квартиру и решила ее забрать после ремонта. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

© Алексей Филиппов/TACC

По данным Telegram-канала, россиянин по имени Александр полтора года назад купил у пожилой женщины жилье в плохом состоянии.

«Состояние квартиры было чуть ли не аварийным – дырка в полу вела прямо в подвал, к покрытию стен тоже были большие вопросы», – сообщается в публикации.

За жилье мужчина заплатил девять миллионов рублей. Во время заключения сделки он несколько раз уточнил, не является ли владелица жертвой мошенников, та отрицала любое давление. После всех бюрократических процессов Александр решил сделать ремонт, на работы он потратил два миллиона рублей.

В момент, когда ремонт подходил к концу, история с квартирой певицы Ларисы Долиной стала резонансной. На фоне этого бывшая хозяйка вернулась и заявила, что продать жилье ее вынудили аферисты.

Женщина предложила вернуть владельцу сумму, но по две-три тысячи с пенсии. Стоимость жилья без учета потраченного на ремонт Александр «отобьет» через 250 лет.