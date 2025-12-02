Пассажиры задержавшегося в Ленобласти «Сапсана» прибыли в Москву

Пассажиры остановившегося под Санкт-Петербургом «Сапсана» прибыли в Москву на резервном поезде.

Как следует из онлайн-табло РЖД, резервный «Сапсан» прибыл в столицу в 03:55 мск с задержкой в 185 минут.

В ночь на 2 декабря в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что в Ленинградской области по техническим причинам задерживался поезд №785 «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург — Москва.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту остановки поезда.

Позднее пассажиров остановившегося «Сапсана» пересадили в резервный поезд.