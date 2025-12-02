В Петербурге профессор вуза лишился 2,9 млн рублей из-за мошенников

Полиция Кировского района Санкт-Петербурга установила личность курьера, который в качестве пособника мошенников забрал почти 2,9 млн рублей у профессора одного из городских вузов.

Пострадавший обратился в отделение полиции 1 декабря и сообщил, что с 21 ноября ему звонили неизвестные под видом сотрудников различных служб, пишет neva.today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мошенники заявили, что его подозревают в спонсировании Вооружённых сил Украины, и убедили передать им сбережения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Правоохранители полагают, что курьером выступил 25-летний охранник одного из ТЦ, задержанный 29 ноября во Фрунзенском районе города за совершение аналогичного преступления.

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники похитили более 27,8 млн рублей у пенсионерки под видом работников оператора связи.