В МВД раскрыли схемы обмана участников СВО

Правоохранительные органы предупреждают о новых схемах мошенничества, нацеленных на участников специальной военной операции. Согласно материалам МВД России, которыми располагает РИА Новости, преступники используют несколько отработанных сценариев для вымогательства денег и конфиденциальных данных.

Одна из распространённых схем — предложение помощи в поисках раненого или попавшего в плен сослуживца. Мошенники связываются через мессенджеры, требуя предоплаты за якобы необходимые поисковые мероприятия, а впоследствии могут склонять к оформлению кредита для дальнейшего «финансирования».

В России рассказали о схеме обмана семей участников СВО

Другой метод — звонки после заказа лекарств с заявлением о подделке препаратов и предложением компенсации в размере от 150 тысяч рублей. После согласия жертвы с неё требуют уплатить «подоходный налог» с этой суммы.

Также преступники имитируют происшествия с родственниками военнослужащих, предлагая перевести средства для участия в «раскрытии преступления» или помощи в уголовном деле. Используются и классические схемы: предложения оформить кредит, установить программу удалённого доступа, ложные уведомления о переводе с просьбой вернуть деньги, а также MMS-сообщения с вредоносными ссылками.

В МВД рекомендуют немедленно прекращать подозрительные разговоры, не сообщать никому пароли и коды, а также напоминают, что оперативно-розыскные мероприятия по телефону не проводятся. Помощь и поиск следует осуществлять исключительно через официальные инстанции: Министерство обороны РФ, государственные органы и аккредитованные организации.

