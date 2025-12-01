Названа причина опоздания "Сапсана" из Петербурга в Москву

Поезд №785 "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург - Москва задерживается в Ленинградской области по техническим причинам, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"Сегодня, 1 декабря, в 21:18 мск по техническим причинам на перегоне Тосно - Ушаки Октябрьской железной дороги задержан поезд №785 "Сапсан" сообщением Санкт-Петербург - Москва", - сказали в пресс-службе.

Компания предпринимает меры для сокращения времени задержки поезда. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов ОАО "РЖД".

Согласно расписанию, поезд отправляется из Петербурга в 20:50. На Ленинградский вокзал в Москве он должен прибывать в 00:50.