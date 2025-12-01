Тела девочки и двух мужчин нашли в гараже в Ленинградской области

В автомобиле в Выборгском районе Ленинградской области правоохранители обнаружили тела двух мужчин и несовершеннолетней девочки. Еще одну несовершеннолетнюю госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом «токсическое действие двуокиси углерода». Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону.

— Следственным отделом по городу Выборгу Следственного управления следственного комитета России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), — говорится в сообщении.

Следователь назначил необходимые экспертизы, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства, причины и условия произошедшего, передает Telegram-канал ведомства.

