В Раменском без электричества остались десятки домов

В Раменском Московской области без электричества остались десятки домов. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Причина отсутствия света не уточняется.

По словам местных жителей, лифты не работают, еду разогреть не получается. По сообщениям профильных служб, аварийные работы уже ведутся. Отмечается, что электричество будет восстановлено в ближайшее время.

Ранее атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объекту электросетевой инфраструктуры в Запорожской области оставила 40 тысяч россиян без света. Электричество пропало из домов в Токмакском, Васильевском, Михайловском, Куйбышевском муниципальных округах, городе Днепрорудное и близлежащих населенных пунктах.