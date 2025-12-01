Екатеринбургские правоохранители задержали предпринимателя Видади Мустафаева, который после ареста Шыхина Шыхлински назвался себя новым главой азербайджанской диаспоры на Урале. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщила агентство URA.ru со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, бизнесмена якобы взяли около спортивного клуба, куда тот шел на тренировку. Предварительно, заявление на Мустафаева могу написать его бывший юрист, рассказавший силовика о причастности предпринимателя к махинациям с землей.

— Видади Мустафаев стал известен после публичной критики в адрес Шахина Шыхлински. Последнего он обвинял в плохой интеграции соотечественников, — говорится в материале.

Еще в начале августа Шыхлински был задержан и доставлен в Екатеринбург из Москвы. Против него было возбуждено два уголовных дела: одно — по статье об убийстве, другое — за применение насилия к представителю власти. До этого в Екатеринбурге задержали сына Шахина. При этом самого Шыхлински объявили в розыск тремя днями ранее.