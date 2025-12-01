Две собаки напали на медика, прибывшего к пациенту

В Томске две собаки напали на медика, который прибыл на вызов к пациенту в поселке Апрель. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

По данным журналистов, инцидент случился в воскресенье: на вызов к пациенту прибыл фельдшер, но на него напали две собаки, которых хозяйка выпустила без намордников и поводков. Очевидцы происходящего прятались в домах.

При этом, канал уточняет, что на этих псов жители жалуются не первый раз – собаки агрессивны и предоставлены сами себе, в то время как их хозяева напиваются. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники полиции.