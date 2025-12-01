Российская пенсионерка обогатила мошенников на 8,6 млн рублей

В Смоленской области 79-летняя женщина обогатила мошенников на 8,6 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что пенсионерке из города Ярцево позвонил неизвестный, представившийся якобы сотрудником организации, где та раньше работала — аферист уточнил ее персональные данные. Затем пожилой женщине позвонил другой преступник, назвавшийся сотрудником правоохранительных органов, который рассказал, что ее данные оказались в руках мошенников, и теперь ей нужно отправить свои деньги на «безопасный счет».

Горожанка поверила в рассказ аферистов и дважды отдала наличные криминальному курьеру, а также совершила несколько переводов через банкомат. Она отправила преступникам также взятые в кредит средства.

Общая сумма ущерба составила 8,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.