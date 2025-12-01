Второй за день автомобиль взорвался в Москве

В Москве взорвался второй автомобиль за день. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Взрыв произошел на проспекте Вернадского. По данным источника, взорвался автомобиль Kia. В результате никто не пострадал.

Согласно предварительной версии, причиной взрыва стала детонация газового баллона. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в Новой Москве взорвался автомобиль Land Cruiser 200 Prado. В результате происшествия также никто не пострадал, но в соседних домах выбило стекла из-за взрывной волны.