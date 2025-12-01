Свердловского экс-замгубернатора просят освидетельствовать в СИЗО из-за ухудшения здоровья

Защита бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова подала ходатайство о его освидетельствовании в СИЗО из-за ухудшения здоровья. Об этом ТАСС рассказала адвокат Мария Кирилова.

«Состояние здоровья Чемезова, который содержится в СИЗО №7 на территории УФСБ Челябинской области, продолжает ухудшаться. <…> Чемезов еще больше похудел, что для его состояния критично, выглядит очень плохо», — сказала она.

Адвокат добавила, что заболевания Чемезова обострились из-за ненадлежащего питания, а также отсутствия лекарственных средств.

По версии следствия, бывший чиновник участвовал в согласовании завышенных тарифов коммунальных услуг компании «Облкоммунэнерго». Адвокат Чемезова ходатайствовал о домашнем аресте в связи с проблемами со здоровьем подсудимого, однако суд ему отказал.

Свою вину Чемезов не признал. На заседании он завил, что обладает активной гражданской позицией и воспитывает детей. Бывший чиновник подчеркнул, что его семья патриотична, в частности, сам он участвовал в гуманитарной деятельности, помогал бойцам СВО.