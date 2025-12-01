Россиянин более 50 раз ударил скалкой дочку сожительницы

В Донецке мужчину приговорили к пожизненному заключению за расправу над девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 105 («Убийство») УК РФ и 222.1 («Незаконные приобретение, перевозка и хранение взрывных устройств») УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 2023 года мужчина проживал с сожительницей и ее восьмилетней дочкой. В какой-то момент у него случился конфликт с малолетней. В результате злоумышленник, используя скалку и выбивалку для ковров, нанес пострадавшей не менее 50 ударов по разным частям тела. После этого он и ее мать доставили девочку в медицинское учреждение. Но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Также в июне 2023 года мужчина незаконно приобрел взрывные устройства, которые хранил в хозяйственной постройке до момента их обнаружения сотрудниками правоохранительных органов.

Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей.

