Автомобиль с подростками упал с обрыва в Дагестане

Автомобиль УАЗ с подростками упал с обрыва в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, погиб 16-летний водитель. Кроме того, в автомобиле находились еще трое подростков от 14 до 16 лет — они получили травмы и были госпитализированы.

Инцидент произошел у села Цолода в Ахвахском районе Дагестана. Отмечается, что трагедия случилась во время ремонта автомобиля — в какой-то момент у него спустило колесо. Когда водитель поставил машину на ручник и вышел осмотреть поломку, УАЗ начал скатываться вниз по склону, после чего упал с высоты 10 метров. В результате сам водитель погиб, а пассажиры получили травмы при падении.

