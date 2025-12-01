В Краснодаре отравившую коллег сотрудницу хлебзавода осудили на 21 год

Краснодарский краевой суд приговорил сотрудницу хлебзавода к 21 году колонии, её признали виновной в отравлении коллег и покушении на жизнь директора предприятия.

Об этом сообщили в Telegram объединённой пресс-службы судов Краснодарского края.

Установлено, что в июле 2024 года подсудимая вместе со своей коллегой пришла в гости к начальнице отдела сбыта «Краснодарского хлебозавода № 6». Там она заставила коллег выпить лекарственное средство в большой дозе, от которого они умерли.

Затем в квартиру приехала директор предприятия, подсудимая напала и на неё, однако женщина оказала сопротивление и выжила.

Работница хлебзавода вину не признала, однако она была установлена исследованными по делу доказательствами.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 21 год с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее суд в Москве приговорил к трём годам колонии общего режима Дмитрия Балакина, который накормил знакомого пирогами с ртутью. Суд переквалифицировал обвинение с покушения на убийство на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.