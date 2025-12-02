Появилась информация о заживо сожженном в Вене украинце

Сожженный заживо в столице Австрии украинец оказался сыном заместителя мэра Харькова.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники «Страна.ua» в своем Telegram.

«Убитым в Вене украинцем является сын заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина — Данила Кузьмин. Также на сайте МВД появилась карточка о его розыске, где указано, что парень пропал 25 ноября 2025 года в Вене», — сказано в публикации.

После начала специальной военной операции (СВО), как отмечается, Кузьмин вывез свою семью в Вену. Источник издания подчеркнул, что мотивом расправы могли стать финансовые долги.

В Европе заживо сожгли украинца в Mercedes

29 ноября в Вене нашли 21-летнего жителя Украины. Его избили. Также подожгли автомобиль Mercedes, из которого выбраться молодой человек уже не успел.