Раскрыта связь убитого в Австрии украинца с заместителем мэра Харькова

Убитый в Вене 21-летний украинец является сыном заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина. Об этом пишет российское издание «Украина.ру».

По данным издания, тело молодого человека из Украины обнаружили в столице Австрии 29 ноября. Сообщалось, что он был жестоко избит на парковке возле отеля Вены, после чего злоумышленники отвезли его в безлюдное место и сожгли в его же автомобиле.

Известно, что в настоящий момент на территории Вены находятся более 90 тыс. граждан Украины, бежавших с территории своей страны.

В ноябре украинского дальнобойщика убили иностранные коллеги в Германии. Причиной конфликта стал спор о президенте России Владимире Путине и спецоперации на Украине.

По данным издания Bild, инцидент произошел около деревни Оберрот в земле Баден-Вюртемберг. Четверо водителей из разных стран употребляли спиртные напитки на стоянке грузовиков. Когда разговор коснулся специальной военной операции на Украине и действий Путина, беседа переросла в конфликт, в результате которого 34-летний украинец был убит .

