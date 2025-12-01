В Ленобласти в гараже нашли тела двух мужчин и девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тел двух мужчин и несовершеннолетней девочки в автомобиле в гараже на территории Выборгского района Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

"29 ноября в автомобиле в гараже в поселке Камышовка Приморского городского поселения обнаружены тела двух мужчин и несовершеннолетней девочки. Еще одна несовершеннолетняя в тяжелом состоянии с диагнозом токсическое действие двуокиси углерода госпитализирована", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, назначены экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.